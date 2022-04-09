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Елизавета Туктамышева: Очень хотелось верить, что спорт вне политики

Спортсменка выступила в шоу Этери Тутберидзе
09 апреля 2022 23:10
автор: Александр Шульгин

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что не хотела бы, чтобы политика имела влияние на спорт.

«Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание. Искренне люблю то, чем занимаюсь, я этим живу. Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждения. В полной растерянности», - написала спортсменка в своем телеграм-канале.

Напомним, в настоящее время российские фигуристы согласно рекомендациям МОК отстранены от участия в международных соревнованиях. В то же время, ФФККР совместно с Союзом конькобежцев России направила апелляцию на это решение в CAS.

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