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Роднина считает, что смешанные единоборства не являются спортом

Прославленная спортсменка раскритиковала ММА.
10 апреля 2022 17:01

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на поражение российского бойца Петра Яна от американца Алджэмейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC.

Отметим, что 29-летний спортсмен уступил своему сопернику раздельным решением судей – 47:48, 48:47, 47:48. Тем самым, Стерлинг смог защитить титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Я никак к этому виду спорта не отношусь - чисто мужские развлечения. Смешанные единоборства - это не спорт! Действующие лица поэтому и называются бойцами, а не спортсменами!» - приводит слова Родниной «Чемпионат».

Добавим, что Ян потерпел свое третье поражение в карьере при 16 победах. Что касается Стерлинга, то на счету 32-летнего американца 21 победа и три проигрыша.

источник: Чемпионат.com
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