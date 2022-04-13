ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Умерла чемпионка мира по фигурному катанию

Умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Ирина Воробьева, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).
13 апреля 2022 13:21
автор: Юрий Волохов

Ирина Воробьева выступала в паре с Александром Власовым, а затем — с Игорем Лисовским. С последним она стала победительницей мирового первенства 1981 года. В том же году пара выиграла чемпионат Европы. После завершения карьеры Воробьева переехала в США, где работала в качестве тренера.

«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива… Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все! Яркая личность», — заявила тренер спортсменки Тамара Москвина.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Умерла чемпионка мира по фигурному катанию
Умерла чемпионка мира по фигурному катанию 1981 года Ирина Воробьева, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).
13.04.2022 13:21
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
Роднина считает, что смешанные единоборства не являются спортом
Прославленная спортсменка раскритиковала ММА.
10.04.2022 17:01
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева: Очень хотелось верить, что спорт вне политики
Спортсменка выступила в шоу Этери Тутберидзе
09.04.2022 23:10
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Дарья Усачева впервые вышла на лед после тяжелой травмы
Дарья Усачева впервые вышла на лед после тяжелой травмы
Спортсменка не выступала с ноября 2021 года
09.04.2022 21:56
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Трусова рассказала, сколько болельщики готовы ее ждать на улице ради фотографии
Спортсменка призналась в чрезмерном внимании к своей персоне после Олимпиады в Пекине
09.04.2022 10:09
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Строящийся для Тутберидзе дворец в Москве не достанется «Самбо-70»
Арена перейдет под юрисдикцию новой спортшколы
08.04.2022 21:44
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Тренер по фигурному катанию оценила решение Авербуха стать тренером
Бывший фигурист будет заниматься с юными спортсменами.
08.04.2022 21:09
Фигурное катание
«Видимо, «Ледниковый период» закончился». Роднина - о решении Авербуха начать карьеру тренера
Экс-фигурист будет заниматься с юными спортсменами.
08.04.2022 20:00
Фигурное катание
«Пока я ее смотрю». Буянова еще не взяла к себе Косторную
Фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе
08.04.2022 19:53
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Великова считает, что Авербух будет пользоваться огромным спросом в тренерской деятельности
Экс-фигурист будет заниматься с юными спортсменами.
08.04.2022 18:51
Фигурное катание
Случай с мальчиком-аутистом — далеко не первый… Кого бил и оскорблял Роналду за свою карьеру
Вся Европа сейчас обсуждает эпизод после недавнего матча АПЛ «Эвертон» - «МЮ» (1:0), когда лидер гостей Криштиану Роналду, покидая стадион, разбил телефон мальчику с особенностями развития. Из португальца очередной раз делают антигероя, а «Плеймейкер» вспоминает другие моменты, за которые супербомбардиру должно быть стыдно.
«Вильярреал» спустя 16 лет вышел в полуфинал ЛЧ, у Бензема 7 мячей в плей-офф, а Овечкин забил гол №776
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Русская жара в НХЛ: Капризов в 9 очках от сотни, Овечкин в 25 голах от Хоу, Тарасенко — первая звезда (видео)
Российские суперзвезды, за исключением Артемия Панарина, в очередных матчах НХЛ дружно набрали по два очка и отпраздновали победы со своими командами.
«Фонбет» перестал зачислять депозиты клиентов, «Лига Ставок» порадовала суперакцией. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
От Канкуна до Панамы наперегонки! Выбери участников уникального проекта «Лига Героев»
В конце мае и начале июня шесть счастливчиков примут участие в автопробеге по странам Центральной Америки между городами Канкун и Панама-Сити в рамках проекта «Лига Героев». Один из экипажей будет выбран путем голосования на сайте и в соцсетях «Плеймейкера» - официального информационного партнера уникального проекта.
«Челси» вел в Мадриде 3:0, но все опять решил Бензема. Как «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Поражение в ответном матче 1/4 финала (2:3 по итогам дополнительного времени) вывело королевский клуб в полуфинал Лиги чемпионов.
Как же вовремя Эмери выпустил Чуквуэзе! Бывший тренер «Спартака» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов
«Вильярреал» Унаи Эмери добился сенсационной ничьей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:1) и впервые за 16 лет оказался в четверке лучших клубов Европы.
Это дерби может продолжаться вечно! В полуфинале СКА — ЦСКА будет седьмой матч
В шестом матче полуфинала Кубка Гагарина московские армейцы взяли верх над петербургскими одноклубниками (3:1) и сравняли счет в серии (3-3).
Где Европа найдет снег осенью? Почему FIS так держится за этап в Нижнем Тагиле
Обзор последних скандалов вокруг антироссийских санкций – а также достижений наших спортсменов, которые продолжают выступать в нейтральном статусе.
От Юрана до Черчесова, от Заремы до Кирильчевой. Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика