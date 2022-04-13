Умерла чемпионка мира по фигурному катанию

Ирина Воробьева выступала в паре с Александром Власовым, а затем — с Игорем Лисовским. С последним она стала победительницей мирового первенства 1981 года. В том же году пара выиграла чемпионат Европы. После завершения карьеры Воробьева переехала в США, где работала в качестве тренера.

«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива… Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все! Яркая личность», — заявила тренер спортсменки Тамара Москвина.