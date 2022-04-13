Камила Валиева: Не нужно идеализировать Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка Олимпиады в Пекине Камила Валиева рассказала о своем отношении к Олимпийским играм.

- Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее, - приводит слова Валиевой «РИА Новости» со ссылкой на Peopletalk.

Напомним, что на прошедших в Пекине Олимпийских играх Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место. До окончания разбирательств дела Валиевой Международный олимпийский комитет (МОК) считает ее результаты предварительными.