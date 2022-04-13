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Щербакова поделилась планами на будущее

Олимпийская чемпионка продолжает свою карьеру.
Щербакова поделилась планами на будущее
13 апреля 2022 21:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих планах.

«Сейчас – выступления в шоу. В начале мая будет отпуск. В течение этого месяца будет возможность восстановиться, отдохнуть. Но я в любом случае готовлюсь к следующему сезону. Но на данный момент не учу новые элементы», приводит слова Щербаковой «Спорт-Экспресс».

Помимо Олимпиады 18-летняя фигуристка побеждала на чемпионате мира и трижды на чемпионате России. Также она была в текущем сезоне капитаном команды, которая выиграла Кубок Первого канала

источник: «Спорт-Экспресс»
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