Валиева и Трусова не стали разговаривать с журналистами

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова не стали общаться с прессой на шоу своего наставника Этери Тутберидзе, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что во время Олимпиады стало известно, что Валиева сдала на чемпионате России положительную допинг-пробу из-за чего ее результаты, в том числе победа ОКР на командном турнире, являются предварительными.

Трусова стала на личном турнире второй, после чего в СМИ появилось видео, где она выражает недовольство от полученного результата.