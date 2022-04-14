«Полностью заслуженные деньги». Тарасова прокомментировала заработок Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о доходах олимпийской чемпионки в фигурном катании в командном первенстве Камилы Валиевой.

«Для нее это неплохая сумма. Конечно, это не какие-то сумасшедшие деньги, но зато полностью заслуженные. Они очень непросто даются фигуристам, через титанический труд. В фигурном катании все строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят. А вид спора, прямо скажем, не дешевый», - приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Напомним, фигуристка стала участницей допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине. После того, как ее декабрьская проба дала положительный результат на триметазидин, в МОК заявили, что результаты олимпийских соревнований будут считаться предварительными до окончания расследования. В турнире одиночниц россиянка не смогла завоевать медаль.