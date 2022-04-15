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Ирина Роднина: Полная изоляция российского спорта погубит целое поколение талантливых атлетов

Бывшая фигуристка – о текущем положении отечественных спортсменов.
15 апреля 2022 16:43
автор: Артур Гичунцев

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

В частности, она заявила, что это решение негативно скажется на мировом спорте. По ее словам, в первую очередь пострадает фигурное катание, а также художественная гимнастика, лыжные гонки и хоккей.

«Хотя, конечно, уровень мастерства наших спортсменов будет падать с каждым месяцем, проведенным вне соревновательной практики. Полная изоляция спорта погубит целое поколение талантливых спортсменов, а молодым атлетам будет сложнее находить мотивацию для тренировок», – добавила Роднина для Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает вариант со снятием санкций против российских фигуристов.

источник: Sport24.ru
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