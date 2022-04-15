Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли они завершать карьеру

Серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили, что пока не планируют завершать карьеру.

«Я думаю, в любом случае вы нас увидите, завершать карьеру мы не планируем сейчас. Будем готовиться к сезону. Сейчас конец сезона, в этом месяце мы катаемся на различных шоу - у Этери Тутберидзе и у Ильи Авербуха. Потом будет отпуск, а потом опять вернемся к работе.

Экспериментов с тренерским штабом не будет. Новые постановщики? У нас полностью укомплектованная команда, так что этот вопрос пока не стоит», - приводит слова Морозова Sport24.ru.

Напомним, на Играх россияне проиграли только китайской паре. Кроме того, фигуристы являются серебряными призерами Олимпиады-2018, двукратными серебряными и бронзовыми призерами чемпионатов мира, а также двукратными чемпионами Европы.