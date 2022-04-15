Медведева рассказала о своем отношении к Татьяне Тарасовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

По словам фигуристки, Татьяна Анатольевна вызвалась помочь ей по возвращению из Канады.

«Она приходила на каждую тренировку, как бы тяжело это не было, всегда старалась мне помочь, программу подправляла. Как раз замечания были про мелочи, про детали, составляющие искусство программы.

Татьяна Анатольевна в тяжелый период жизни мне очень сильно помогла как тренер», – цитирует Медведеву «Чемпионат».

Напомним, минувший сезон уроженка Москвы пропустила из-за проблем со спиной. При этом фигуристка участвовала в различных шоу.