«Надеюсь, на шоу огонь будет там, где надо». Как Загитова чуть не сгорела на репетиции шоу

Олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова рассказала об огнеопасном инциденте на одной из репетиций шоу, посвященного юбилею Татьяны Тарасовой.

«Это совершенно новая постановка, мне ее ставил Илья Авербух. Получился очень интересный номер с огненным шоу - я на репетиции даже себя чуть-чуть подпалила. Надеюсь, что на шоу огонь будет только там, где надо.

Я буду выступать под живую музыку - вокал Дианы Анкудиновой. Жаль, что я не успела порепетировать вместе с ней, но думаю, у нас все получится», - приводит слова фигуристки «Газета.Ru».

Напомним, большие гала-концерты, посвященные 75-летию Тарасовой, пройдут 15 и 16 апреля в столичных «Лужниках».