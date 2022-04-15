Загитова рассказала об отношениях с Тарасовой

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своем отношении к засуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.

«Татьяна Анатольевна - это глыба фигурного катания, у нее множество олимпийских чемпионов, она внесла большой вклад. Были моменты, когда она указывала мне на мои ошибки», - приводит слова Загитовой Sport24.

Напомним, что 15 и 16 апреля Загитова примет участие в шоу, посвященном 75-летнему юбилею Тарасовой. Также на концерте выступят Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Камила Валиева и многие другие.