Ирина Роднина: Все новое порождает больший интерес, в старое - застой

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина поделилась идеями о проведении в России альтернативных международных соревнований с участием спортсменов из дружественных стран.

«Сегодня было большое совещание в правительстве по этому поводу. Будем предлагать что-то другое. Об отечественных ли турнирах идет речь? Нет, почему? У нас достаточно большие взаимоотношения с другими странами, с такими, как Китай. Китай в фигурном катании одна из ведущих держав.

Будем ли мы приглашать спортсменов из так называемых «дружественных стран»? Ну, вариантов много. Будет ли следующий сезон в российским фигурном катании необычным? А вы знаете, все новое порождает больший интерес, а все старое - это застой», - приводит слова Родниной «Всепроспорт».

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ISU. Также накануне стало известно, что организация задумывается о лишении России домашнего этапа Гран-при.