ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ирина Роднина: Все новое порождает больший интерес, в старое - застой

В России могут пройти международные соревнования по фигурному катанию с участием дружественных стран
15 апреля 2022 19:51
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина поделилась идеями о проведении в России альтернативных международных соревнований с участием спортсменов из дружественных стран.

«Сегодня было большое совещание в правительстве по этому поводу. Будем предлагать что-то другое. Об отечественных ли турнирах идет речь? Нет, почему? У нас достаточно большие взаимоотношения с другими странами, с такими, как Китай. Китай в фигурном катании одна из ведущих держав.

Будем ли мы приглашать спортсменов из так называемых «дружественных стран»? Ну, вариантов много. Будет ли следующий сезон в российским фигурном катании необычным? А вы знаете, все новое порождает больший интерес, а все старое - это застой», - приводит слова Родниной «Всепроспорт».

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ISU. Также накануне стало известно, что организация задумывается о лишении России домашнего этапа Гран-при.

источник: «ВсеПроСпорт»
Это интересно:
Ирина Роднина: Все новое порождает больший интерес, в старое - застой
В России могут пройти международные соревнования по фигурному катанию с участием дружественных стран
15.04.2022 19:51
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Навка заработала в 2021 году 218 миллионов рублей
Бывшая фигуристка превзошла своего мужа – Дмитрия Пескова.
15.04.2022 19:34
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Загитова рассказала об отношениях с Тарасовой
15.04.2022 19:24
Фигурное катание
«Надеюсь, на шоу огонь будет там, где надо». Как Загитова чуть не сгорела на репетиции шоу
Фигуристка готовится к выступлению на юбилее Татьяны Тарасовой
15.04.2022 19:07
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Медведева рассказала о своем отношении к Татьяне Тарасовой
По словам фигуристки, известный тренер помогла ей в непростой период жизни.
15.04.2022 18:46
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
Щербакова рассказала, как познакомилась с Тарасовой
Это произошло на шоу в Москве.
15.04.2022 18:46
Фигурное катание
Тарасова и Морозов рассказали, собираются ли они завершать карьеру
Фигуристы выиграли серебряные медали Олимпиады в Пекине
15.04.2022 18:40
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Ирина Роднина: Полная изоляция российского спорта погубит целое поколение талантливых атлетов
Бывшая фигуристка – о текущем положении отечественных спортсменов.
15.04.2022 16:43
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
«Полностью заслуженные деньги». Тарасова прокомментировала заработок Валиевой
Фигуристка за сезон обогатилась на 160 тысяч евро
14.04.2022 10:54
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Валиева и Трусова не стали разговаривать с журналистами
Валиева и Трусова не стали разговаривать с журналистами
15-летняя фигуристка выступала на шоу Тутберидзе.
13.04.2022 21:54
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Белорусский футбол и багамские девушки. Кем «Матч ТВ» затыкает дыры от санкций
Бегство зарубежных телетрансляций с нашего телевидения продолжается – пусть и не так интенсивно, как месяц назад. Главному спортивному каналу России приходится проявлять чудеса изворотливости.
Не те центры, провал легиона и мягкотелость. Почему проиграл СКА Романа Ротенберга
Семиматчевая серия финала Запада СКА — ЦСКА завершилась победой москвичей. «Плеймейкер» попытался разобраться, чего не хватило питерцам, чтобы прервать серию кубковых неудач.
«Игра Попова — это что-то невероятное!» Тренер «Витязя» — о выходе ЦСКА в финал Кубка Гагарина
Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко подвел для «Плеймейкера» итоги семиматчевой полуфинальной серии СКА – ЦСКА (3-4) и поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, в котором столичные армейцы сыграют с «Магниткой».
Спартаковское столпотворение в еврокубках в обзоре футбольных мемов
Главных новости футбола в картинках.
Моуринью не пустил Хайкина в полуфинал ЛК, Федоров одолел Ротенберга, Украина заменила Россию на волейбольном ЧМ
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Отправит ли Немков в нокаут Андерсона в третьем раунде? Расклад и лучшие ставки на Bellator 277
В ночь на 16 апреля в Сан-Хосе пройдет турнир Bellator, в одном из двух главных боев которого россиянин Вадим Немков столкнется в финале Гран-при полутяжелого дивизиона с американцем Кори Андерсоном. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Тарасенко исполнил танец с «саблями»! Как лидер «Сент-Луиса» набрал пять очков в одном матче НХЛ (видео)
В выездном матче чемпионата НХЛ с «Баффало» Владимир Тарасенко оформил хет-трик и сделал две голевые передачи, принеся «Сент-Луису» волевую победу (6:2).
25-й тур РПЛ с матчем «Спартака» против Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
15 - 17 апреля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать пятом туре.
Немецкая месть испанцам за «Баварию»! Как «Айнтрахт» не пустил «Барселону» в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Барселона» сенсационно уступила дома немецкому середняку (2:3) и вылетела из турнира.
Каких же тренеров «готовят» в «Спартаке»! Как Тедеско вывел «Лейпциг» в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/4 финала ЛЕ «Лейпциг» бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско победил в гостях «Аталанту» Алексея Миранчука - 2:0 (первый матч 1:1) и вышел в полуфинал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика