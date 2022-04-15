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Алина Загитова – Татьяне Тарасовой: Спасибо за ваш вклад в развитие фигурного катания

Олимпийская чемпионка выступила в рамках шоу, посвященного 75-летию известного тренера.
15 апреля 2022 22:33
автор: Артур Гичунцев

Российская фигуристка Алина Загитова, выступившая в рамках шоу, посвященного 75-летию Татьяны Тарасовой, оставила запись в соцсети после своего проката.

«Сегодня все самые теплые поздравления я адресую Татьяне Анатольевне Тарасовой!

Татьяна Анатольевна, спасибо за ваш огромный вклад в развитие фигурного катания в нашей стране.

Также благодарю Илью Изяславича Авербуха за такую чудесную программу, которую мы подготовили специально для дня рождения Татьяны Анатольевны! Я очень рада, что именно Вы придумали ее для меня», – написала Загитова.

Напомним, ученики Тарасовой выиграли 41 медаль на чемпионатах мира и Европы. Кроме того, они семь раз побеждали на Олимпийских играх.

источник: «Советский спорт»
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