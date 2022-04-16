Семененко госпитализирован после падения на шоу Плющенко

На шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге произошел инцидент.

Российский фигурист Евгений Семененко не смог удачно исполнить четверной прыжок, упал и ударился головой об лед. Спортсмен несколько раз пытался подняться, а затем упал в партер для зрителей.

Организаторам пришлось на время прервать шоу. Семененко увезли со льда на носилках.

Семененко оказали первую помощь, в ложу зрителей отправились врачи с носилками.

«Евгений в сознании. Думаю, что всё будет нормально. Но его необходимо эвакуировать и оказать грамотную помощь. Его везут в 17-ю больницу», — читирует «Чемпионат» продюсера шоу Яну Рудковскую.

Напомним, что На ОИ-2022 Евгений занял восьмое место.