«Надеемся, все обойдется». Мишин - о травме Семененко, попавшего в больницу после падения

Тренер Евгения Семененко Алексей Мишин рассказал о самочувствии фигуриста после страшного падения на шоу Евгения Плющенко.

«Женя пришел в сознание. Он адекватен и чувствует себя лучше. Надеемся, все обойдется», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.