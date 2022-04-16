«Диагноза сегодня не будет». Рудковская - о состоянии попавшего в больницу Семененко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона в фигурном катании Евгения Плющенко - Яна Рудковская поделилась последними новостями о состоянии здоровья фигуриста Евгения Семененко, который был госритализирован после неудачного падения.

«Женя проходит обследование, передает всем привет и благодарит за переживания. Диагноза сегодня не будет. Состояние его здоровья на личном контроле главврача больницы», - передает ТАСС слова Рудковской.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.