Рудковская ответила СМИ, которые обвинили организаторов в плохом качества льда на шоу Плющенко

Продюсер Яна Рудковская, являющийся одним из организаторов шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, ответила СМИ, которые начали искать виноватых в тяжелом падении фигуриста Евгении Семененко в ходе исполнения своей программы.

«Хочу отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы (25 спортсменов) успешно откатали свои программы. Мы часто делаем ледовый партер! А в связи с большим ажиотажем мы его начали продавать ещё в марте! Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте» — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.