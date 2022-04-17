Бестемьянова - о падении Семененко: Спортсменам невозможно запретить что-либо делать во время шоу

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала произошедшее с российским фигуристом Евгением Семененко, который получил черепно-мозговую травму в результате падения на лед в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Нужно понимать, что фигуристы используют показательные выступления не только для того, чтобы порадовать зрителей, но и в качестве подготовки к следующему сезону. Спортсменам невозможно запретить что-либо делать во время шоу. Человек либо хочет выполнять четверные, либо нет. И если желание есть, он постарается пользоваться любой возможностью для практики. Одно дело — тренировки, другое — шоу», — заявила Бестемьянова RT.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.