Организаторы шоу Плющенко заявили, что Семененко не мог упасть из-за плохого льда

Организаторы шоу Евгения Плющенко заявили, что качество льда не могло стать причиной падения фигуриста Евгения Семененко, после которого спортсмен оказался в больнице.

«Хотим отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно откатали свои программы. Случившееся с Евгением - несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте. Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления», - приводит сообщение организаторов Sport24.ru.

Напомним, после исполнения четверного прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.