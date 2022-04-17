Плющенко пожелал здоровья Семененко

Автор ледового шоу «Союз чемпионов» Евгений Плющенко пожелал здоровья российскому фигуристку Евгению Семененко, который получил травму в результате падения в ходе выступления.

«Женя, выздоравливай ! Мы за тебя очень переживаем!», - написал Плющенко в своем телеграм-канале.

Напомним, после исполнения четверного прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.