Бутырская назвала несчастным случаем падение Семененко на шоу Плющенко

Чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала произошедшее с российским фигуристом Евгением Семененко, который получил черепно-мозговую травму в результате падения на лед в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Падение Семененко - несчастный случай. Все же такое происходит нечасто. В противном случае давно запретили бы четверные. Даже девчонки сейчас пытаются их делать. Дай бог, чтобы Женя быстро восстановился», - приводит слова Бутырской RT.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.