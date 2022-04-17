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Бутырская назвала несчастным случаем падение Семененко на шоу Плющенко

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.
17 апреля 2022 10:52

Чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала произошедшее с российским фигуристом Евгением Семененко, который получил черепно-мозговую травму в результате падения на лед в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Падение Семененко - несчастный случай. Все же такое происходит нечасто. В противном случае давно запретили бы четверные. Даже девчонки сейчас пытаются их делать. Дай бог, чтобы Женя быстро восстановился», - приводит слова Бутырской RT.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

источник: «RT на русском»
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