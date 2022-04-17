«На это было больно смотреть». Гулякова отреагировала на падение Семененко на шоу Плющенко

Российская фигуристка Анастасия Гулякова прокомментировала произошедшее с Евгением Семененко, который получил черепно-мозговую травму в результате падения на лед в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Понимаю, все сейчас в полном шоке… На это падение было больно смотреть… Ни один четверной прыжок на шоу при неполном свете не стоит здоровья. Спорт очень жесток ко всем, кто в нем», - написала Гулякова в своей соцсети.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.