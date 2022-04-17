Тренер Семененко заявила, что у них нет претензий к организаторам шоу в Санкт-Петербурге

Татьяна Мишина, тренер российского фигуриста Евгения Семененко поделилась мнением о причинах падения своего подопечного на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Он сам неудачно зашел на прыжок, по технике получилось неудачно. Тут никто не виноват, это просто несчастный случай. Претензий к организаторам нет», - приводит слова Мишиной ТАСС.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.