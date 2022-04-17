Жулин выступил за ограничение сложных прыжков в шоу после падения Семененко

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал произошедшее с Евгением Семененко, который получил черепно-мозговую травму в результате падения на лед в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Однозначно нужно ограничить в коммерческих шоу сложные прыжки и элементы. А еще нужно обязательно договариваться с осветителями, чтобы они включали полный свет во время тяжелых элементов. Риск возрастает кратно в темноте», - приводит слова Жулина «Чемпионат».

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.