Навка прокомментировала падение Семененко на шоу Плющенко

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала произошедшее с российским фигуристом Евгением Семененко, который получил черепно-мозговую травму в результате падения на лед в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Это очень опасный вид спорта. Иногда случаются такие неприятные казусы. Очень было страшно за его состояние. Может, произошел какой-то дисбаланс, разгерметизация, скажем так, во время прыжка, его вынесло в другую сторону», - приводит слова Навки РБК.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.