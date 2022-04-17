«Очень страшно». Бетина Попова - о жутком падении Семененко на шоу в Санкт-Петербурге

Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала произошедшее с российским фигуристом Евгением Семененко, который получил черепно-мозговую травму в результате падения на лед в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«То, что произошло с Женей, - очень страшно. Скажу, что выступать в темноте, конечно, сложнее, но спортсмены привыкли к этому формату», - приводит слова Поповой ТАСС.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.