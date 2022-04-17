Гончаренко назвала возможную причину падения Семененко на шоу Плющенко

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала произошедшее с фигуристом Евгением Семененко, который получил черепно-мозговую травму в результате падения на лед в шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Я считаю, что в шоу в принципе надо очень серьезно относиться к освещению. Мне показалось, были чрезмерно яркие прожектора, но к этому должен сам спортсмен очень серьезно относиться», - приводит слова Гончаренко ТАСС.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.