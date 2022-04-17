Радионова пожелала Семененко выздоровления

Российская фигуристка Елена Радионова поделилась впечатлениями от шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов».

«Было волнительно. Спасибо, Санкт-Петербург, за эти непередаваемые эмоции, которые подарила нам публика! Это было поистине масштабно! Аншлаг! Мне также было приятно, что я могла наблюдать свои постановки программ на этом шоу! Быть может, я тоже скоро вернусь на лед и откатаю свой номер… Если вы меня, конечно, ждете.

P.S. Евгений Семененко, мы все за тебя переживаем! Скорее выздоравливай», - приводит Sport24.ru сообщение Радионовой в социальных сетях.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

Позже тренер фигуриста Алексей Мишин заявил, что у его подопечного выявили сотрясение мозга.