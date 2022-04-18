Мишин рассказал о состоянии Семененко после падения в шоу Плющенко

Тренер Алексей Мишин рассказал о состоянии российского фигуриста Евгения Семененко после падения на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

«Как я уже говорил, обследование не выявило повреждений внутри черепной коробки. В настоящий момент он продолжает находиться в больнице. Такое состояние требует покоя, лучше - как можно дольше», - приводит слова Мишина РИА Новости.

Напомним, после исполнения прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед. Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

С арены спортсмена отвезли в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.