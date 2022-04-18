Арутюнян выступил против возможного исключения ФФККР из ISU

Рафаэль Арутюнян, тренер олимпийского чемпиона по фигурному катанию американца Нэйтана Чена, отреагировал на возможное исключение ФФККР из ISU.

«Фигуристы должны иметь возможность соревноваться на самом высоком уровне. Это моя принципиальная позиция», - приводит слова Арутюняна РИА Новости.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, а также пропускает мировое первенство среди юниоров, которое проходит в эстонском Таллине.