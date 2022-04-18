Косторная заявила, что никогда не сменит российское гражданство

Фигуристка Алена Косторная поделилась мнением о смене гражданства российскими спортсменами.

«Я могу отвечать только за себя, и я знаю точно - я этого делать не буду. Таково мое видение этого вопроса, и на этом все», - приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, что ряд международных организаций приняли решение отстранить российских спортсменов от соревнований. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров. После этого несколько атлетов стали подданными других стран.