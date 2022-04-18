Тарасова похвалила Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU.

«Безусловно, это хорошо, что об этом высказался Арутюнян. Очень важно, чтобы об этом говорили, писали, и мы сами должны это делать. Если мы продолжим сидеть сложа руки, то ничего не изменится», - приводит слова Тарасовой «СЭ».

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, а также пропускает мировое первенство среди юниоров, которое проходит в эстонском Таллине.