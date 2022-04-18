Жулин считает, что американцам навязывают вражеский образ русских

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал высказывание американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU.

«Он абсолютно правильно сказал. Это идиотизм, когда смешивают спорт и политику. А всем американцам и другим навязывают образ, что русские - враги», - приводит слова Жулина «СЭ».

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, а также пропускает мировое первенство среди юниоров, которое проходит в эстонском Таллине.