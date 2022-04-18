Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что будет готовиться к следующей Олимпиаде.

«Думаю, мотивация дойти до следующих Игр останется у каждой из нас. Но у меня эта мотивация другая, и именно потому, что я на Олимпиаду не попала. И да, это дает мне силы на следующие четыре года как минимум», - приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, что в декабре 2021 года спортсменка получила перелом правой руки, из-за которой была вынуждена пропустить чемпионат России и не отобралась на Олимпийские игры в Пекине.

Также не так давно Косторная покинула команду заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе и теперь будет заниматься под руководством Елены Буяновой в ЦСКА.