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Косторная заявила, что будет готовиться к следующей Олимпиаде

Фигуристка призналась, что эта цель дает ей мотивацию для дальнейших выступлений.
18 апреля 2022 14:56

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что будет готовиться к следующей Олимпиаде.

«Думаю, мотивация дойти до следующих Игр останется у каждой из нас. Но у меня эта мотивация другая, и именно потому, что я на Олимпиаду не попала. И да, это дает мне силы на следующие четыре года как минимум», - приводит слова Косторной ТАСС.

Напомним, что в декабре 2021 года спортсменка получила перелом правой руки, из-за которой была вынуждена пропустить чемпионат России и не отобралась на Олимпийские игры в Пекине.

Также не так давно Косторная покинула команду заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе и теперь будет заниматься под руководством Елены Буяновой в ЦСКА.

источник: ТАСС
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