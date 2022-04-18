Леонова назвала хорошим знаком слова американского тренера о невозможности исключения ФФККР из ISU

Бывшая российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала высказывание американского тренера Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU.

«Я думаю, это хороший знак, очень приятная новость на самом деле. Хорошо, что нас поддерживают, побольше бы таких американцев. Повлияет ли это на его карьеру? Я думаю, что тренер в такие ситуации уже вляпывался», - приводит слова Леоновой «СЭ».

Напомним, что российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Таким образом, сборная России не смогла выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, а также пропускает мировое первенство среди юниоров, которое проходит в эстонском Таллине.