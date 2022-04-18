Семененко отправят на повторное МРТ из-за болей в области позвоночника

Чемпион мира Евгений Семененко находится в больнице. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга со ссылкой на его тренера Татьяну Мишину.

По словам специалиста, спортсмен по-прежнему испытывает головные боли, а также неприятные ощущения в области позвоночника. Сегодня, 18 апреля, уроженец Санкт-Петербурга пройдет повторное МРТ.

Напомним, 21-летний фигурист получил травму в результате жесткого падения на ледовом шоу Евгения Плющенко. Он пытался исполнить четверной прыжок.