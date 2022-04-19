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Фигурист Игнатов: Психологически Валиевой было очень сложно на Олимпиаде в Пекине

Во время ОИ-2022 в пробе российской спортсменки было найдено запрещенное вещество, а именно триметазидин.
19 апреля 2022 10:25
автор: Владислав Корегин

Российский фигурист Макар Игнатов поделился мнением по поводу своей соотечественницы Камилы Валиевой, попавшей в допинг-скандал во время Олимпийских игр-2022.

– Не представляю, каково было выходить на лед Камиле. Это было тяжело. Она большая молодец, что сделала даже это. Психологически ей было очень сложно, – цитирует Игнатова «РИА Новости».

Напомним, что на прошедшей Олимпиаде в Пекине Валиева стала победительницей командного турнира. После этого стало известно, что в декабре 2021 года 15-летняя спортсменка сдала положительную допинг-пробу. В ее тесте было найдено запрещенное вещество – триметазидин.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил россиянку до одиночных соревнований, в которых она заняла четвертое место.

источник: «РИА Новости»
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