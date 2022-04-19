Мишин сообщил, что у состояния Семененко наблюдается положительная динамика

Выбери лучшего игрока за 30 лет и получи ценный приз! «Лига Ставок» запустила классную акцию для любителей футбола

С 18 апреля по 31 мая 2022 года «Лига Ставок» совместно с медиахолдингом «Спорт День за Днем» проводит розыгрыш ценных призов среди своих клиентов.