Мишин сообщил, что у состояния Семененко наблюдается положительная динамика

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил о состоянии здоровья своего подопечного Евгения Семененко.
«Женя продолжает оставаться в больнице, есть положительная динамика», - приводит слова Мишина «РИА Новости».
Напомним, 21-летний фигурист получил травму в результате жесткого падения на ледовом шоу Евгения Плющенко. Он пытался исполнить четверной прыжок.
Семененко диагностировали сотрясение мозга. Вчера сообщалось, что он пройдет повторное МРТ из-за болей в области позвоночника.
источник: «РИА Новости»