Татьяна Тарасова: Трусовой не стоит рисковать и пытаться разучить пятерной прыжок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу того, что Александра Трусова заинтересована в изучении прыжка в пять оборотов.

Отметим, что вчера, 18 апреля, 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих дальнейших программах.

– Стоит ли рисковать и пытаться разучить пятерной прыжок? Нет, потому что Трусова не показала свою программу и не выполнила ее чисто с тем набором элементов, что сейчас есть, – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете ISU среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.