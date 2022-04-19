Губерниев уверен, что Трусова сможет исполнить пятерной прыжок

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил намерения российской фигуристки Александры Трусовой поставить прыжок в пять оборотов.

Отметим, что вчера, 18 апреля, 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих программах.

«Саша — прекрасная фигуристка. Она от своих слов не отказывается. Если скажет, то сделает. Нам нужно дождаться.

Ведь это из серии, если бы Александр Соболев сказал, что забьет пятьдесят четыре гола в РПЛ. Иди, забей! Но в этой ситуации Трусова сказала, и она это сделает!», - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.