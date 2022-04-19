Роднина назвала безграмотностью четверной прыжок Семененко на шоу

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о падении российского фигуристка Евгения Семененко после четверного прыжка, из-за которого его пришлось везти в больницу.

Напомним, 18-летний фигурист получил травму на ледовом шоу Евгения Плющенко.

«На показательных выступлениях фигуристы стараются откатать и попробовать какие-то новые элементы. Мне кажется, это неправильно: в конце сезона на показательных делать сложнейшие элементы в свете софитов... Это безграмотность. Не знаю, как это назвать. Но я бы на такое не пошла. Софиты отвлекают, это совсем другая история катания. Не знаю, чье это решение. Наверное, так решил наставник. Но такие вещи нужно контролировать», - приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Семененко диагностировали сотрясение мозга. Вчера сообщалось, что он пройдет повторное МРТ из-за болей в области позвоночника.