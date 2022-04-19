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Алена Косторная: Мне очень комфортно и удобно работать с Буяновой

В декабре спортсменка сломала руку, пропустив чемпионаты России и Европы и лишившись возможности отобраться на Олимпиаду в Пекине
Алена Косторная: Мне очень комфортно и удобно работать с Буяновой
19 апреля 2022 16:02
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: International Skating Union (ISU)

Победительница ЧЕ-2020 в женском одиночном катании Алена Косторная рассказала о первом месяце работы под руководством Елены Буяновой.

Напомним, что 18-летняя фигуристка сменила тренера в начале марта. Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе.

«Думаю, мы друг друга изучаем. Первые пару дней я вышла — и меня аж трясло, я боялась очень сильно. А сейчас я выхожу на тренировку — и я понимаю Елену Германовну. Мне очень комфортно, очень удобно. Я надеюсь, мы ещё лучше узнаем», — заявила Косторная в подкасте «Ход коньком».

Ранее стало известно, что Косторная и Буянова определятся с вопросом о дальнейшем сотрудничестве до начала мая.

источник: Чемпионат.com
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