Алена Косторная: Мне очень комфортно и удобно работать с Буяновой

Победительница ЧЕ-2020 в женском одиночном катании Алена Косторная рассказала о первом месяце работы под руководством Елены Буяновой.

Напомним, что 18-летняя фигуристка сменила тренера в начале марта. Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе.

«Думаю, мы друг друга изучаем. Первые пару дней я вышла — и меня аж трясло, я боялась очень сильно. А сейчас я выхожу на тренировку — и я понимаю Елену Германовну. Мне очень комфортно, очень удобно. Я надеюсь, мы ещё лучше узнаем», — заявила Косторная в подкасте «Ход коньком».

Ранее стало известно, что Косторная и Буянова определятся с вопросом о дальнейшем сотрудничестве до начала мая.