Вайцеховская заявила, что Трусова может первой исполнить пятерной прыжок

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и известный журналист Елена Вайцеховская оценила шансы российской фигуристки Александры Трусовой поставить пятерной прыжок.

«Да, идея авантюрная, да, на это пока ещё не решался никто из фигуристов-мужчин. Ну так и Трусова не любая фигуристка. Мы не верили в её пять четверных, всем миром убеждая Сашу в том, что это самоубийство? Она их прыгнула. Так почему тогда не верить в пятерной? Уж если кому-то на нашем веку суждено выполнить этот элемент, я бы поставила на Трусову», - приводит слова Вайцеховской RT.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.