Леонова – о возможном пятерном прыжке Трусовой: Пробовать тренировать – почему бы и нет

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова прокомментировала желание российской фигуристки Александры Трусовой исполнить пятерной прыжок.

Отметим, что 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих программах.

«Не могу сказать, что эта история – реальная. Пока никто не сделал прыжок в четыре с половиной оборота. Мы видели, что Юдзуру Ханю пытался исполнить четверной аксель, но не получилось. Воздержусь от комментария, что «Да! Саша сможет!», пока не увижу прыжок в четыре с половиной от Юдзуру или от кого-то еще. А пробовать тренировать – почему бы и нет», – приводит «РБ-Спорт» слова Леоновой.

Напомним, что в данный момент спортсменка занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.