Алена Косторная: В группе Тутберидзе мне говорилось неоднократно, что я расхолаживаю остальных

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о взаимоотношениях с другими фигуристками в группе Этери Тутберидзе.

Напомним, что 18-летняя спортсменка сменила тренера в начале марта. Косторная перешла к Буяновой от Этери Тутберидзе.

«От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю почему, но считалось, что я расхолаживаю группу, развращаю всю группу, и мне говорилось об этом неоднократно, якобы какими-то своими действиями. Возможно. Но это не то что я такая-сякая, просто у людей не хватало характера действовать своей головой», - заявила Косторная в подкасте «Ход коньком».

Спортсменка не смогла отобраться на Олимпиаду в Пекине из-за травмы.