«А я мечтаю получить «Оскар». Ягудин – о желании Трусовой исполнить пятерной

Олимпийский чемпион в мужском фигурном катании Алексей Ягудин оценил шансы Александры Трусовой исполнить на соревнованиях пятерной прыжок.

Отметим, что 17-летняя спортсменка заявила о том, что поставила перед собой цель разучить и исполнить данный элемент в своих программах.

«Саша Трусова хочет исполнить пятерной? А я мечтаю получить «Оскар», например. Но, как говорят, мечтать не вредно. В любом желании надо искать что-то рациональное, а в данном случае рациональности я не вижу», – приводит Sport24 слова Ягудина.

Напомним, что в данный момент Трусова занимает второе место в мировом общем зачете среди женщин-одиночниц, уступая лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине фигуристка завоевала серебряную медаль. Также на ее счету бронза чемпионата мира-2021.