ISU опубликовал новые требования к соревнованиям по ритм-танцу

Международный союз конькобежцев обновил требования к соревнованиям по ритм-танцу.

Как сообщает пресс-служба ISU, спортсменам предлагают включить в программу на выбор не менее двух танцев из сальсы, румбы, бачаты, мамбо, меренге, ча-ча-ча и самбы. Дорожка шагов будет исполняться фигуристами в другом латиноамериканском стиле.

Уточняется, что юниоры должны выбрать танго плюс минимум один из стилей: фламенко, пасодобль, испанский вальс, болеро, фанданго, хота, милонга и севильян.

Напомним, что ритм-танец был введен в программу соревнований с сезона 2010/2011.