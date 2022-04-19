Алексей Спиридонов: Фигурному катанию до футбола, как до Китая раком - очень и очень далеко

Российский волейболист Алексей Спиридонов считает, что в России фигурное катание сильно уступает футболу по количеству поклонников, несмотря на заполненные залы на Гран-при России.

«Не думаю, что заполненные залы — признак популярности фигурного катания. Никто не соберет полные «Лужники» или спартаковский стадион, залей там лед. Фигурному катанию, как и любому другому виду спорта, до футбола очень и очень далеко — как до Пекина раком», — цитирует Спиридонова «Матч ТВ».

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказала предположение, что в России популярность футбола сильно завышена по различным рейтинговым подсчетам.