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Авербух заявил, что фигурное катание не выживет без российских спортсменов

Многие страны хотят избавиться от сильных конкурентов до начала соревнований.
Авербух заявил, что фигурное катание не выживет без российских спортсменов
20 апреля 2022 10:48
автор: Максим Скороходов
автор фото: Телеграм-канал Виктории Синициной

Известный хореограф Илья Авербух рассказал, какое будущее ждет мировое фигурное катание с отсутствием российских спортсменов.

«Есть часть стран, которая под прикрытием ситуации, будет стараться исключить Россию, как одного из самых сильных конкурентов. Нужно понимать, что без сильного российского фигурного катания, целый вид спорта загнется. Если смотреть с более долгосрочной позиции, то после отсутствия России на международных соревнованиях, популярность спорта упадет. Но это произойдет точно не сейчас, мировые спонсоры никуда не уйдут», - приводит слова Авербуха «РБК».

Напомним, что Международный союз конькобежцев, который отвечает в том числе за турниры по фигурному катанию, 1 марта объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов, тем самым выполнив рекомендацию Международного олимпийского комитета.

источник: РБК
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